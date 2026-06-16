Lazio, è il compleanno di Zaccagni! Gli auguri della società al capitano - FOTO
16.06.2026 12:00 di Chiara Scatena Twitter: @@ChiaraScatena
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Il capitano della Lazio compie gli anni. Oggi, 16 giugno, Mattia Zaccagni festeggia il suo trentunesimo compleanno. Tra i primi a fargli gli auguri sui social sono stati i membri della società che, una volta scattata la mezzanotte hanno pubblicato un post dedicato al numero dieci dei biancocelesti, pubblicando una foto editata delle sue esultanze e azioni in biancoceleste e aggiungendo in didascalia: "Happy birthday, Zac".
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Laziale dal 1996. Redattrice per lalaziosiamonoi.it, ma anche per Lottomatica.sport, Totosì.sport, Goldbetlive.it, calcio.com. E, visto che non ci annoiamo mai, anche psicologa.