Calciomercato Lazio | Chi è Stojkovic: il miglior talento della Croazia

CALCIOMERCATO LAZIO - A passi lenti, qualcosa si muove dalle parti di Formello. Il mercato "a saldo zero" ha complicato i piani della Lazio, ma nel frattempo il club ha già iniziato a guardarsi intorno alla ricerca di talenti da regalare a Gennaro Gattuso per la nuova stagione. La rosa biancoceleste andrà ringiovanita, si partirà da questo presupposto.

STOJKOVIC - Gioventù e qualità, serve dare nuova linfa al reparto offensivo della Lazio. L'ultimo nome che rispecchia queste caratteristiche, secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, è quello di Luka Stojkovic, trequartista classe 2003 di proprietà della Dinamo Zagabria. Dotato di grande tecnica, si distingue per la sua abilità nell'ultimo passaggio e la sua predisposizione alla finalizzazione: in 42 presenze stagionali tra campionato croato, coppa nazionale e Europa League, Stojkovic ha totalizzato ben 13 gol e 12 assist. Numeri da capogiro.

IL MIGLIOR TALENTO DELLA CROAZIA - I numeri del talento croato parlano per lui. Non è un caso infatti che il numero 7 della Dinamo Zagabria abbia vinto il premio di Miglior Giovane dell'Anno della SHNL. “È stata una stagione molto turbolenta. Sono felice per la doppietta (in finale di coppa contro il Rijeka, ndr) e per questo premio. Non è stato facile, ma quando sei circondato da persone valide, penso che sia molto più semplice. Bisogna riposarsi bene e prepararsi per la prossima stagione”, queste le parole di Stojkovic dopo aver ritirato il premio. Non solo: Stojkovic è stato anche convocato dal ct della Croazia Dalic per giocare i Mondiali.

LA POSIZIONE DELLA DINAMO E QUEL FILO CHE LO LEGA A SERGI DOMINGUEZ - Stojkovic si è messo in mostra, la Dinamo zagabria lo sa bene, ma non ha intenzione di smantellare la squadra. Oltre a lui, anche Sergi Dominguez ha attirato l'attenzione di diversi club, tra cui la Lazio. Dalla Croazia riportano di come al club di Boban non navighi propriamente nell'oro, per offerte ritenute congrue lascerà partire i propri gioielli. Stojkovic era tra i principali candidati per lasciare il club a gennaio per fare cassa, ma la cessione di Kulenovic al Torino ha rimandato tutto. La sensazione è che solo dopo il Mondiale si saprà di più sul suo futuro.