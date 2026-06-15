Mertens cita Sarri tra sigarette e mancato ritorno al Napoli: le parole
15.06.2026 11:45 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
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RASSEGNA STAMPA - Protagonista di una lunga intervista sulle colonne della Gazzetta dello Sport, Dries Mertens ha dedicato un passaggio anche a Maurizio Sarri.
“Sarebbe stato bello, è chiaro” ha detto in merito alla possibilità di vedere Sarri, dopo aver l’addio alla Lazio, tornare al Napoli.
Poi, interrogato sui cinque pacchetti al giorno fumati da Sarri, il belga ha spiegato: “Sì, erano tante, ma non le fumava tutte. Ne accendeva una, si metteva a parlare e la lasciava lì. Oppure la spegneva e ne accendeva un’altra”.
autore
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.