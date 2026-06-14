Calciomercato, dall’Italia all’Europa: le date della finestra estiva

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La stagione che si è conclusa è stata impegnativa e sorprendente, non sempre in positivo. Ora è in archivio, ma ha lasciato spunti e indicazioni ai club che ora stanno progettando quella che verrà. Il mercato sarà il principale strumento per migliorare, starà a loro saperlo sfruttare al meglio considerando obiettivi e ambizioni prefissati. L’estate si preannuncia infuocata e un assaggio c’è stato con i tanti cambiamenti sulle panchine che hanno coinvolto anche big come Lazio e Milan.

ITALIA - Le società sono attive sul mercato ormai da mesi, ma di fatto ancora nulla si è concretizzato. Trattative intavolate e sondaggi che potranno essere trasformati e registrati come trasferimenti, in Italia, a partire dal 28 giugno fino al 1° settembre. Circa 9 settimane per poter riuscire a rinforzare gli organici e sfoltire le rose là dove è necessario.

EUROPA - In Premier League e in Ligue 1 le danze apriranno il 14 giugno e si concluderanno rispettivamente il 31 agosto e il 1° settembre. In Turchia, per la Super Ligue, i battenti apriranno il 21 giugno e il gong finale è previsto per il 4 settembre. Infine, in Bundesliga i trasferimenti potranno essere ufficializzati solo a partire dal 30 giugno e entro e non oltre il 1° settembre.

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