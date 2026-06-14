Mondiali 2026 | Giorno d'esordio per Germania e Olanda: le sfide in programma
Proseguono i primi giorni dei Mondiali 2026 dopo l'inizio dello scorso 11 giugno. Nella notte si sono giocate Brasile-Marocco, terminata 1-1, Haiti-Scozia (0-1, con gol decisivo di McGinn) e Australia-Turchia. La nazionale di Montella su subito un'inaspettata sconfitta (2-0): di Irankunda e Metcalfe le reti che hanno regalato i primi tre punti alla nazionale australiana.
Alle 19.00 e alle 22.00 sono in programma altre due sfide: prima l'esordio della Germania che se la vedrà contro Curaçao (Gruppo E), poi in serata quello dell'Olanda, che verrà immediatamente messa in difficoltà da un Giappone sugli scudi. Come al solito, anche la notte sarà ricca di partite: Costa d'Avorio-Ecuador (all'1.00) e Svezia-Tunisia (alle 4.00). Domani, invece, tocca alla Spagna.