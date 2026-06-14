Calciomercato | Asse Napoli - Lazio: spunta (di nuovo) Ngonge

14.06.2026 12:30 di  Simone Locusta   vedi letture
Calciomercato | Asse Napoli - Lazio: spunta (di nuovo) Ngonge
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CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Torna di moda il nome di Cyril Ngonge per la Lazio. Secondo quanto riportato nell'edizione odiernade La Gazzetta dello Sport, il Napoli sta vagliando diverse possibilità per strappare Mario Gila al club biancoceleste. Tra le varie opzioni, c'è anche quella di insierire una contropartita tecnica e in questo contesto il nome di Ngonge può rivelarsi gradito alla Lazio, già cercato in passato.

Simone Locusta
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Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.