Klose: "Scaloni è un amico dai tempi della Lazio. Il mio record ai Mondiali..."

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Sono iniziati i Mondiali 2026. Come ogni edizione, l'obiettivo per tutti sarà quello di superare il record di gol fatti nel torneo da Miroslav Klose. Nel 2014, l'ex attaccante della Lazio (ora tecnico del Norimberga) aveva battuto Ronaldo Il Fenomeno arrivando a quota 16. Ora in classifica è tallonato da Messi (13) e Mbappé (12) che potrebbero scavalcarlo. Proprio di questo ha parlato al portale tedesco Süddeutsche Zeitung, citando il suo vecchio compagno in biancoceleste Lionel Scaloni, che adesso allena l'Argentina. Di seguito le sue parole.

"Mi aspetto che il mio record venga superato in questi Mondiali. È un'edizione allargata, ci sono più partite e quindi più opportunità di segnare. Sia Messi che Mbappé andranno lontano e va benissimo così, il record prima o poi sarebbe comunque stato superato. Se dovesse succedere, mi farebbe piacere che lo facesse Messi. Sono un suo grande fan da sempre, è un genio. E poi stimo molto anche l'allenatore dell'Argentina (Scaloni, ndr.), ai tempi della Lazio l'avevo portato un po' in giro per la città facendogli vedere tutto. Siamo buoni amici".