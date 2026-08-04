Lazio, Ascoli rivelatrice: le strategie di calciomercato svelano la tattica

Le parole di Gattuso sul calciomercato della Lazio aprono degli scenari sulle scelte tattiche di partenza dell'allenatore

Fonte: Alessandro Vittori - Lalaziosiamonoi.it

Il calciomercato della Lazio in entrata, di fatto, deve ancora iniziare. Ai primi giorni di agosto gli unici acquisti sono Pedraza e Doekhi, svincolati rispettivamente da Villarreal e Union Berlino, e il giovanissimo Galassi, mentre hanno salutato gli svincolati Hysaj, Basic e Pedro, oltre a Provedel e Gila, sbarcati sulle due sponde di Milano. Dopo l'amichevole di Ascoli lo stesso Gattuso in mixed zone ha svelato quelli che sono i piani per l'ultima parte di calciomercato: gli acquisti previsti sono due, un attaccante e un difensore centrale. E questa rivelazione non è utile soltanto per il discorso trattative, ma anche per avere un'idea di quella che sarà la veste tattica di riferimento della Lazio 2026-27.

SENZA TREQUARTISTA - I primi 70 minuti al Del Duca sono stati chiarissimi: 4-3-3, Dele-Bashiru e Taylor mezzali con facoltà di alzarsi in fase di costruzione avversaria in un pressing molto spinto, uomo su uomo nel tentativo di recupero immediato. Accantonata, almeno per il momento, l'idea originaria di 4-2-3-1, come confermato dalle parole post-match dello stesso Gattuso. L'assenza di un trequartista ha fatto optare il tecnico per il vestito tattico della scorsa stagione, con un'esecuzione diversa a livello di movimenti. Le rivelazioni di mercato avvalorano questa come una scelta stabile per il futuro dei biancocelesti: l'entrata di un altro attaccante non andrebbe a modificare la batteria di centrocampisti e incursori a disposizione, a meno di scelte di baroniana memoria.

OPZIONE DIA - L'unica variante plausibile al 4-3-3 visto ad Ascoli potrebbe essere un 4-2-3-1 con Dia trequartista, o più precisamente sottopunta. La svolta pensata da Baroni a fine agosto di due anni fa potrebbe tornare in auge, se non stabilmente, almeno in alcuni frangenti di partita. "Dia è un giocatore che lega bene, quando viene a legare ti fa uscire bene il gioco", l'impressione è che Gattuso con queste parole stesse spiegando la scelta del Del Duca, ossia Dia centravanti, anche se l'acquisto di un attaccante dal mercato potrebbe rimescolare le carte, rendendo più calda l'opzione Dia sottopunta. Tutti questi ragionamenti rappresentano delle ipotesi, tra l'altro su quella che può essere la scelta di partenza. Poi le contingenze e la flessibilità di Gattuso possono cambiare tutto. Due anni fa, con Baroni, la Lazio fece 4-3-3 per tutta l'estate e per le prime due giornate di campionato, salvo poi virare con decisione sul 4-2-3-1.

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