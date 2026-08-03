Comuzzo racconta: "Il Torino mi ha convinto subito, è un grande club"

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© foto di Federico De Luca 2026

Lunga intervista ai taccuini de La Gazzetta dello Sport per Pietro Comuzzo, nuovo difensore del Torino. Il classe 2005 ha spiegato il motivo per cui ha scelto di vestire la maglia granata lasciando la Fiorentina. Su di lui c'era anche l'interesse della Lazio, mai concretizzato davvero. Di seguito le sue parole.

"Perché ho scelto il Torino? Perché, sin dall’inizio, ho sentito che mi voleva fortemente. Il Toro è una grandissima società, ha una grande storia: c’erano dunque già le basi per convincermi, ma io ero già convinto sin da quando mi hanno chiamato. Cosa mi ha convinto? Non c’è voluto tanto: le idee del mister, il progetto del club. Non ci ho pensato più di tanto…".