Lazio, Gattuso fissa l'obiettivo stagionale: le parole del tecnico

Sarà senza dubbio una stagione difficile quella che attende la Lazio di Rino Gattuso che, nella serata di ieri, ha battuto l’Ascoli in amichevole imponendosi con le reti di Zaccagni e Ratkov.

Al termine della sfida il mister ha toccato vari argomenti tra cui anche quello degli obiettivi stagionali dei biancocelesti: "Al di là del dell'atteggiamento, dello spirito dimostrato in campo la squadra ha un obiettivo perché forse l'anno scorso anche non avere un obiettivo dichiarato non è stato positivo. Il mio, personalmente è dare un'identità a questa squadra. La società? Hanno sentito, mi hanno ascoltato".

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