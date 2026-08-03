Lazio, Bisignani scrive a Gattuso: "Venga a ritirare le mail dei tifosi"

RASSEGNA STAMPA - Luigi Bisignani continua a scrivere su Il Tempo ma questa volta lo fa in modo speciale. Nella nuova lettera pubblicata nell'edizione odierna, infatti, si rivolge direttamente a mister Gattuso, invitandolo in sede per ritirare - e magari leggere - le migliaia di mail dei tifosi laziali arrivate nei giorni scorsi. Questo quanto pubblicato:

"Signor Gattuso,

La sua passione è forse l’unica cosa buona che, in questo momento, vediamo attorno alla nostra Lazio come ha scritto il nostro Luigi Salomone. Abbiamo apprezzato le sue parole di comprensione verso i tifosi e la contestazione. Lei ha parlato della necessità di ricreare un clima familiare attorno alla squadra, coinvolgendo anche chi oggi ha scelto di non andare allo stadio. E un segnale importante: significa aver capito che dietro questa protesta non c'è disamore, ma esattamente il contrario.

Mi dispiace però ricordare che neppure lei si è sottratto al diktat della società, presentandosi per la prima volta in sala stampa proprio in concomitanza con gli Stati Generali della Lazialità al Teatro Manzoni. Una scelta che molti tifosi hanno vissuto come l'ennesimo sgarbo. Ora speriamo almeno che la società venga incontro alle sue richieste sul mercato. Perché nessuno meglio di lei può sapere che con questa… «rosellina» non si va da nessuna parte. Ma veniamo al motivo di questa lettera.

D'intesa con il direttore Daniele Capezzone, vorrei rivolgerle un invito: venga in redazione a farsi consegnare almeno lei il grande scatolone che raccoglie le migliaia di mail che mi sono arrivate dai tifosi della Lazio. Dentro ci sono storie di nonni, padri e figli. Trasferte, sacrifici, domeniche allo stadio e una fede tramandata come si tramandano le cose importanti. Poi, se vorrà, ne legga qualcuna. Ne basteranno poche per capire il senso di un attaccamento alla Lazio fatto di gesti piccoli, esaltanti, a volte persino eroici.

Il direttore Capezzone, per portarle a Formello, ha scritto al responsabile della comunicazione, il signor Floridi - che le indiscrezioni danno peraltro prossimo all'uscita - ricevendo come risposta l'invito a rivolgersi al Presidente. Lo abbiamo fatto. Nessuna risposta. Esattamente come per le dieci domande che da settimane pubblichiamo ogni mattina e alle quali il Senatore non ha mai risposto.

Per questo ci rivolgiamo direttamente a lei. Farsi consegnare quello scatolone sarebbe un gesto semplice, ma avrebbe un significato enorme per tanti laziali. E magari, fermandosi qualche minuto con il direttore e aprendo qualcuna di quelle lettere, potrà capire ancora meglio cosa c'è dietro questa civile contestazione. Non disamore. Amore per la Lazio, come ha visto stanotte ad Ascoli e vedrà il 24 a Bologna per la prima di campionato, e tante storie di sacrifici tra nonni, padri, figli e nipoti. Non le chiediamo di schierarsi. Le chiediamo un gesto di rispetto verso una tifoseria che protesta proprio perché quei colori continua ad amarli. Ci auguriamo che accetti il nostro invito, nel giorno e nell'ora che preferirà. La sua storia ci ha consegnato l'immagine di un uomo che non ha paura, che ci mette la faccia e tiene la schiena dritta. Per questo abbiamo pensato a Lei. Non ci deluda magari con un suo atto autonomo di coraggio.

L'aspettiamo quindi in redazione a Piazza Colonna, storica sede de Il Tempo.

Molto cordialmente".