Ex Lazio | Gila, il Milan non rischia: salterà il derby contro l'Inter

Fonte: Tuttomercatoweb.com

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Milan continua ad allenarsi in Australia in vista del derby di mercoledì contro l'Inter, in programma a Perth alle 13 italiane. Come riportato da MilanNews, Mario Gila non sarà a disposizione di Ruben Amorim, visto che non ha ancora smaltito il problema fisico che ha accusato lo scorso 25 luglio in occasione del match contro il Celtic a Glasgow. Dagli esami non sono comunque emerse lesioni al retto femorale destro. Finora ha svolto solamente allenamenti individuali, migliorando la sua condizione, ma nessuno vuole rischiarlo in un test amichevole che potrebbe provocargli anche infortuni più gravi.