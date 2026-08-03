Calciomercato Lazio | Dominguez tra Barcellona e Bundes: la Dinamo spara alto

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Si allontana la candidatura di Sergi Dominguez per il reparto arretrato della Lazio. La Dinamo Zagabria non vuole scendere sotto i 15 milioni di euro e sono convinti che si possa scatenare un'asta per il difensore croato. Secondo quanto riportato nell'edizione odierna de Il Messaggero, dalla Croazia sono sicuri che il Barcellona e club dalla Bundesliga possano darsi battaglia per assicurarsi il difensore classe 2005.

autore Simone Locusta Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.