Calciomercato | Fabbian aspetta Italiano e il Besiktas: la Lazio si defila

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CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - La Lazio, almeno per il momento, si defila dalla corsa a Giovanni Fabbian. Il centrocampista della Fiorentina, secondo quanto riporta Il Messaggero, ha scelto di dare dare priorità all'ipotesi Besiktas, in attesa di un segnale concreto dal club turco. Un fattore determinante è rappresentato dalla presenza di Vincenzo Italiano, che lo ha allenato al Bologna e che già durante il mercato di gennaio aveva provato a convincerlo a restare.