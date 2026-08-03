Lazio, da Tavares a Isaksen: Gattuso fa il punto sugli infortunati

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Al termine della sfida contro l'Avellino, vinta per 2-1 dalla Lazio, mister Gattuso ha fatto anche il punto sugli infortunati.

"Tavares ha perso metà preparazione perché aveva un fastidio nel ginocchio, Pellegrini oggi non era disponibile perché ha avuto un problema alla caviglia e Isaksen e Cataldi stanno procedendo molto bene. Abbiamo fatto una tabella fino al 9 agosto e vedremo se riusciamo a riportarli in gruppo con noi o bisognerà aspettare ancora un pochino, però siamo molto contenti".

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