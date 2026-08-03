Markmann: "Lazio? Non ero interessato. Volevo rimanere al Nordsjaelland"

Noah Markmann torna a parlare. Il giovane difensore danese è stato molto vicino alla Lazio nelle ultime settimane, salvo poi rifiutare l'offerta biancoceleste e rimanere al Nordsjaelland, firmando il rinnovo di contratto. Ai microfoni di Viaplay, il classe 2007 ha dato la sua versione di come sono andate le cose chiarendo il suo futuro. Di seguito le sue parole.

"Nelle ultime settimane c'è stato molto clamore, per me è un grande sollievo che la situazione si sia finalmente risolta. Ho sempre creduto che questo fosse il posto giusto per crescere e sono felice di essere rimasto. Lazio? In realtà non ne sono mai stato molto interessato. È il mio agente che si è occupato della questione. Ne ho sentito parlare un po', ma ho sempre detto che volevo rimanere qui".