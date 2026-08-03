Ex Lazio | Akpa Akpro, il fratello cambia squadra: i dettagli
03.08.2026 18:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di Antonello Sammarco/Image Sport
Cambio di maglia per Jean Guy Akpa Akpro, fratello dell'ex centrocampista della Lazio Jean Daniel, attualmente svincolato dopo l'ultima esperienza al Verona in Serie A. Si è trasferito al Grenoble, in Francia, lasciando l'Italia e la Pro Vercelli in prestito oneroso con diritto di riscatto che può diventare obbligo a determinate condizioni.
autore
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.