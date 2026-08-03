Calciomercato Lazio | Gimenez, nuovi contatti con l'agente: le ultime

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CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio non molla Santiago Gimenez. Come riportato da Alfredo Pedullà, il club biancoceleste starebbe facendo un nuovo tentativo per il centravanti del Milan. L'affare non è semplice, ma ci sarebbero stati ulteriori contatti con l'agente del messicano, attualmente infortunato dopo i Mondiali 2026.

Come vi avevamo raccontato, già a fine luglio la Lazio aveva parlato con Rafaela Pimenta, procuratrice di Gimenez. Per Gattuso sarebbe il profilo ideale per l'attacco: "Dobbiamo riuscire a non sbagliare i due acquisti che arriveranno: sicuramente un attaccante, poi il difensore centrale perché siamo un po' un po' corti", ha dichiarato proprio il tecnico dopo la vittoria in amichevole contro l'Ascoli.