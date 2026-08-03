Lazio, Mimun: "Tifosi fantastici! Che bella la curva biancoceleste a Ascoli"

La Lazio vivrà una stagione senza tifosi all'Olimpico, in massa hanno aderito all'iniziativa dei gruppi organizzati di disertare le gare casalinghe in segno di protesta contro la gestione della società. Eccezion fatta per le trasferte e il derby a cui i sostenitori parteciperanno.

Nella giornata di ieri, in occasione dell'amichevole contro l'Ascoli, i biancocelesti hanno potuto ricevere l'affetto e l'incoraggiamento dei tifosi che in tantissimi si sono recati nella cittadina marchigiana. Un gesto che non ha lasciato indifferente Clemente Mimun che via social ha commentato così il momento: "Che bella la curva biancoceleste ad Ascoli…Più di 2.500 tifosi per una piccola amichevole,fantastici!".

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