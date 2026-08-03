Lazio, Ratkov lascia il segno anche a Ascoli: l'esultanza social - FOTO

Petar Ratkov si sta rendendo protagonista in questa pre season, 4 i gol finora messi a segno nelle ultime tre amichevoli disputate che gli consentono di essere in cima alla classifica dei marcatori del pre campionato. Alle sue spalle ci sono Artistico e Zaccagni rispettivamente a quota 3 e 2.

Il serbo sta dando dei segnali positivi, ma non bastano ancora per convincere Gattuso. Il tecnico vuole vedere qualcosa di più e si augura che questo possa accadere quanto prima considerando che a breve ripartirà il campionato. Via social intanto, dopo l'amichevole contro l'Ascoli, l'attaccante ha ricondiviso il momento del gol e dell'esultanza insieme ai compagni accompagnato dall'emoticon del braccio come a dire forza e un cuore celeste.

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