Alagna, fatale l'amichevole contro la Lazio: l'esito degli esami dopo l'infortunio

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L'Ascoli ha affrontato la Lazio in amichevole nella giornata di ieri, lunedì 3 agosto. Una serata nera per Alagna che è stato costretto a lasciare il campo anzitempo a causa di un infortunio dovuto a uno scontro col proprio portiere. All'indomani del test, il giocatore si è sottoposto a esami strumentali che hanno chiarito l'entità del guaio fisico.

Il comunicato del club: "Il tecnico Ascoli Calcio 1898 FC comunica che il calciatore Manuel Alagna, a seguito dell’infortunio riportato nel corso dell’amichevole disputata ieri contro la Lazio, è stato sottoposto agli accertamenti diagnostici del caso che hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore e del collaterale mediale del ginocchio sinistro. Il difensore sarà sottoposto nei prossimi giorni a intervento chirurgico. A Manuel l’augurio di una pronta e completa guarigione da parte di tutta la famiglia bianconera".

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