Lazio, Isaksen e Cataldi verso il recupero: quando possono tornare

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RASSEGNA STAMPA - Gattuso aspetta gli infortunati. Soprattutto quelli più indietro, che hanno saltato tutta la preparazione sin dall'inizio. Alla fine di questa settimana si tirerà una linea per capire le condizioni di tutti i giocatori indisponibili. Il riferimento in particolare è a Isaksen e Cataldi, entrambi fermi ai box dopo le rispettive operazioni per la pubalgia.

Ovviamente non si sono mai allenati con il gruppo durante l'estate, hanno solo assistito al lavoro della squadra da bordo campo. Come riportato da Il Messaggero, i due potrebbero rivedersi lunedì prossimo (il 10), proprio dopo l'ultima amichevole contro il Frosinone al Benito Stirpe. Dalla prossima settimana si capirà il nuovo iter per il loro recupero.