Calciomercato Lazio | Odgaard è nella lista della società? La situazione

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CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Nelle scorse settimane il nome di Jens Odgaard è stato accostato alla Lazio. Il trequartista non sembra essere più una priorità per i biancocelesti, ma l'olandese potrebbe non rientrare più nei piani del Bologna, che con Domenico Tedesco passerà al 4-3-3. Secondo quanto riporta l'edizione odierna de Il Messaggero, però, non ci sarebbero ancora stati contatti tra Lazio e Bologna per il classe '99, ma solo un approccio con gli agenti del calciatore.