Calciomercato Lazio | All-in su Gimenez: Gattuso boccia tutte le alternative

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CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Gennaro Gattuso ha in testa un solo nome per l'attacco della Lazio. In cima alla lista dei desideri c'è solo Santiago Gimenez, fuori dal progetto del Milan. La Lazio ci sta provando, i contatti con l'entourage sono continui, ma serve che il club rossonero apra alla formula del prestito con diritto di riscatto.

La Lazio fa all-in sul centravanti messicano. Gattuso vuole solo lui. A tal punto che, secondo quanto riporta Il Messaggero, avrebbe bocciato i profili alternativi come Kennedy, Pinamonti e Fullkrug, non ritenendoli adatti e all'altezza di offrire le garanzie che il mister richiede.