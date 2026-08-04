Ex Lazio | Petkovic non è più il ct dell'Algeria: il comunicato

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Uefa/Image Sport

Dopo i Mondiali 2026, Vladimir Petkovic lascia l'Algeria. L'ex allenatore della Lazio dice addio al suo posto da commissario tecnico della nazionale africana, come annunciato dalla Federazione. Di seguito il comunicato: "La Fédération Algérienne de Football (FAF) informa che il rapporto contrattuale che la lega al selezionatore nazionale, mister Vladimir Petkovic, così come al suo staff tecnico, è ufficialmente terminata ufficialmente oggi, di comune accordo. La FAF desidera esprimere la sua profonda gratitudine a mister Vladimir Petkovic e a tutto il suo staff per la loro professionalità, il loro impegno e la loro dedizione durante i ventinove (29) mesi trascorsi alla guida della squadra nazionale. La Federazione li ringrazia sinceramente per il lavoro svolto e augura loro pieno successo nel proseguimento della loro carriera professionale".