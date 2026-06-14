Lazio, Gattuso aspetta Pedraza: i due già si sono incontrati da rivali in Spagna
RASSEGNA STAMPA - I "primi due acquisti" Gattuso e Pedraza hanno già incrociato il proprio cammino in passato, seppur da avversari, molto prima di ritrovarsi oggi pronti a iniziare una nuova avventura con la Lazio. Come riporta il Corriere dello Sport, L’unico precedente tra i due risale al 31 dicembre 2022, in una sfida di Liga che vedeva Gennaro Gattuso alla guida del Valencia e Pedraza tra le fila del Villarreal.
In quell’occasione, al Mestalla andò in vantaggio il Valencia grazie a una rete di Edinson Cavani, ma nella ripresa il Villarreal riuscì a ribaltare il risultato con una rimonta firmata da Samuel Chukwueze e Juan Foyth, conquistando una preziosa vittoria per 2-1. Pedraza non partì dal primo minuto, ma fece il suo ingresso in campo negli ultimi dieci minuti al posto di Alberto Moreno, contribuendo alla spinta offensiva del Submarino Amarillo nel finale di gara.
Oggi lo scenario è completamente diverso. Dopo essersi affrontati da posizioni opposte, Gattuso e Pedraza sono destinati a condividere lo stesso spogliatoio e gli stessi obiettivi nella loro nuova esperienza alla Lazio.