Lazio, Pato cita Gattuso: "L'ho conosciuto al Milan. Vidi subito che..."

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Intervenuto ai microfoni di SkySport, Alexandre Pato ha parlato del momento complicato che sta vivendo il Milan e dell'esordio al Mondiale del Brasile di Ancelotti, che avverrà contro il Marocco. Tornando sul suo periodo in rossonero, l'ex attaccante ha citato anche Gennaro Gattuso, ora nuovo allenatore della Lazio. Di seguito le sue parole.

"Quando parlo di Ancelotti mi emoziono sempre perché per me lui è stato più che un allenatore, ma quasi un papà. Mi ricordo tutti i suoi insegnamenti, mi ha insegnato il rispetto: una cosa che mi porterò sempre dietro. Ancelotti ha riportato nel Paese la speranza di vincere il Mondiale. Quando hai dalla tua parte il miglior allenatore del mondo ti aspetti di trionfare, anche se non sarà un traguardo semplice da raggiungere".

"Arrivai a Milanello e Ancelotti chiese a tutti i grandi campioni di salutarmi: avevo 17 anni e mi ritrovai davanti gente come Maldini, Ronaldo, Gattuso, Pirlo, Cafù che mi diedero la mano. Vidi nei loro volti il grande rispetto che provavano per il Mister".