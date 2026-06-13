Lazio | Taylor, punto fermo o futura plusvalenza: l'Ajax segue con interesse
Kenneth Taylor è stato l'acquisto di punta del mercato di gennaio della Lazio, punto fermo di Sarri per tutto il resto della stagione. Un calciatore importante che ha già accresciuto il suo valore, il suo contratto scade nel 2030 ed è considerato un punto fermo da cui ripartire per la Lazio del futuro. Secondo Transfermarkt, il suo valore si aggirerebbe intorno ai 25 milioni, ma la Lazio lo valuta quasi il doppio.
Se c'è un campionato disposto a pagare quella cifra, quello è la Premier League. Una futura cessione porterebbe alla Lazio un introito importante, una situazione che interesserebbe inevitabilmente anche l'Ajax. Secondo quanto riporta Footballtransfers.com, nel caso in cui l'olandese venisse ceduto per 40 milioni di euro, l'Ajax riceverebbe già un contributo di solidarietà di 2 milioni di euro, più una percentuale sulla rivendita.
Se questa percentuale è pari al 10% del profitto (la percentuale standard), l'Ajax incasserebbe 2,3 milioni di euro, poiché la Lazio realizzerebbe un profitto di 23 milioni di euro rispetto al prezzo di acquisto. In totale, quindi, l'Ajax conserverebbe 4,3 milioni di euro dalla cessione.