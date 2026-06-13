Calciomercato Lazio | Romagnoli ai saluti: l'ufficialità è attesa a breve
13.06.2026 09:45 di Simone Locusta
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CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Un altro pezzo di storia biancoceleste saluta la Lazio. Alessio Romagnoli è pronto a partire, direzione Qatar: come riporta l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, manca sempre meno alla conclusione dell'operazione che lo porterà a diventare un nuovo giocatore dell'Al-Sadd.
Infatti, spiega il quotidiano, nelle prossime ore dovrebbe arrivare l'ufficialità. La Lazio incasserà circa 3,5 mlioni di euro, con il centrale che firmerà un triennale da 6 milioni a stagione.
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.