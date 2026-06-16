Calciomercato | L'Atalanta ascolta Sarri: in cima alla lista c'è Gaetano

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CALCIOMERCATO - Maurizio Sarri è arrivato a Zingonia, è ufficialmente il nuovo allenatore dell'Atalanta. L' ex tecnico della Lazio non vede l'ora di poter toccare le questioni di campo, ma in queste settimane il tema più caldo sarà il mercato. Un tema che gli piace un po' meno, ma su cui vuole avere voce in capitolo. E l'Atalanta già ha iniziato ad ascoltarlo.

Secondo quanto riferito dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, l'Atalanta già avrebbe iniziato a muoversi e avrebbe messo in cima alla lista Gianluca Gaetano, centrocampista classe 2000 del Cagliari. Ufficializzato ieri dal club bergamasco, il tecnico toscano è alla ricerca di un rinforzo per il centrocampo, anche alla luce della probabile partenza di Ederson, destinato al Manchester United.

Per Gaetano si è appena conclusa una stagione da 35 presenze, arricchita da 3 reti e 4 assist. Un’annata segnata soprattutto da una significativa evoluzione tattica: la scelta di mister Fabio Pisacane di arretrarne il raggio d’azione e schierarlo in cabina di regia si è rivelata vincente. Una scelta che potrebbe rivelarsi un grande assist per il collega Sarri.