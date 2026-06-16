Calciomercato Lazio, Montervino: "Gila è fortissimo, a Napoli farebbe..."

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Il futuro di Mario Gila è un argomento caldissimo in casa Lazio, il difensore è finito nel mirino del Napoli che ha intenzione di portarlo alla corte di Allegri. La questione è stata affrontata anche da Montervino, nel corso del suo intervento ai microfoni di TMW, che ha dichiarato: "Gila è fortissimo. In più permette di giocare più alto perché sa coprire la profondità con la sua corsa".

"Se dovesse arrivare farebbe il titolare, considerando anche che Buongiorno quest'anno ha saltato tante partite. Buongiorno in una difesa a quattro è il centrale mancino più forte che c'è in Italia per me, ma deve star bene fisicamente".

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