Lazio, Sarzanini: "Vedo un tunnel senza fine. Lotito - Reggina? Allora..."
Intervenuto questa mattina ai microfoni di Radio Laziale, il giornalista Enrico Sarzanini ha parlato della possibile acquisizione della regina da parte di Claudio Lotito, ma anche del mercato a saldo zero della Lazio. Di seguito le sue parole.
"Quando ho letto che Lotito ha scelto di comprare la Reggina mi son detto tra me e me: "Allora non c'è proprio speranza". Se va in un'altra piazza che non lo vuole... è tutto il contrario di tutto! Una guerra continua, non capisco come abbia la forza di affrontare tutte queste cose. Una sfida nella sfida nella sfida. Quando ci sono altre situazioni come queste, visto che la Lazio ha uno-due persone nel suo organigramma, se ti concentri su altro poi perdi di vista la Lazio. Vedo un tunnel senza fine. Mercato a saldo zero? Si commettono gli errori, si può anche ammettere, invece si continua sempre su quella strada. Navighiamo a vista, nel buio".