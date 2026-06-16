Mondiali 2026, Bielsa contro la FIFA: "Non sono un modello!"

Fonte: Tuttomercatoweb.com

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Giacomo Falsini

L'immagine ha fatto il giro del web: Marcelo Bielsa, in piedi davanti ai fotografi della FIFA, a testa bassa e con gli occhi fissi sul pavimento. Per quale motivo? Nella conferenza stampa successiva all'1-1 in extremis dell'Uruguay contro l'Arabia Saudita (1-1) al debutto nella Coppa del Mondo 2026, nella notte italiana, il 70enne argentino ha dato una risposta da lasciare di stucco.

L'ex allenatore di Lilla e Argentina, tra le altre, ha poi approfondito la questione, senza capire cosa spingesse i giornalisti a domandare del suo atteggiamento. "Non devo dare alcuna spiegazione, mi hanno fatto la foto come l'hanno fatta. Non sono un modello. Mi stavo confrontando con i fotografi e questa è la foto che hanno fatto di me. Ma qual è la domanda di fatto?", ha replicato al giornalista.

"Devo anche spiegare perché non guardo gli interlocutori della foto? In questo momento non sono spiegazioni che devo dare. Credo che ci sia un limite a quello che devo spiegare. Se uno usa gli occhiali è perché usa gli occhiali, se guardo negli occhi è perché guardo negli occhi. Se guardo in alto o in basso... tante cose devo spiegare. Semplicemente si cercano spiegazioni a situazioni che non le necessitano. Se usi gli occhiali puoi guardare dritto, in basso... non abbiamo l'obbligo di atteggiarci come modelli per rispettare pretese che non hanno fondamento. Non dice niente di male".

Sui social network si è ipotizzata la volontà da parte del "Loco" di denunciare l'organizzazione FIFA e le derive di questo Mondiale - tra caos nei visti, controlli di sicurezza feroci e il trattamento "speciale" riservato all'Iran -, El Pais Uruguay precisa che Bielsa ha effettivamente guardato gli obiettivi delle fotocamere della FIFA per qualche secondo prima di abbassare lo sguardo. Un atteggiamento abituale, in particolare in conferenza stampa, dovuto al carattereintroverso dell'argentino.