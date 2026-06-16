Lazio, una nuova vita per Pedro: lavorerà con DAZN
16.06.2026 14:30 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
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Sta per iniziare una nuova vita per Pedro. L'ormai ex esterno della Lazio è proto ad appendere gli scarpini al chiodo, con la aprtita dell'Olimpico contro il Pisa che diventerà l'ultima della sua carriera. Nel futuro della leggenda spagnola, infatti, ci sarebbe un ruolo da commentatore televisivo. Come annunciato sul suo prodilo Instagram di riferimento, infatti, Pedro è stato ingaggiato da DAZN Spagna, con cui commenterà LaLiga a partire dalla prossima stagione insieme a un altro ex Lazio, Pepe Reina.
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Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Goldbetlive.it, Totosì.sport e Calcio.com.