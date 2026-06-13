Lazio, mercato a saldo zero: come sostituire Romagnoli in partenza?
RASSEGNA STAMPA - Ora è ufficiale: la Lazio dovrà muoversi sul mercato senza poter aumentare il monte investimenti. Nella giornata di ieri il club biancoceleste ha ricevuto il responso della commissione di controllo, che ha certificato il mancato rispetto della soglia dello 0,7% relativa all'indice del costo del lavoro allargato, l'unico parametro rimasto in vigore. Come fa sapere il Corriere dello Sport, c'è tempo fino al 30 giugno per aggiustare il tiro, altrimenti sarà nuovamente mercato a saldo zero: prima cedere, poi comprare.
Tra le uscite, il primo nome destinato a lasciare Formello sembra essere Alessio Romagnoli. Per sostituirlo torna d'attualità Arnau Martinez del Girona, profilo già seguito a gennaio, che ha un costo tra 10 e 15 milioni di euro. Per arrivare a Martinez, tuttavia, potrebbe essere necessaria un'ulteriore uscita. Il Girona, infatti, non sarebbe disposto ad aprire alla formula del prestito.
Nel frattempo la dirigenza continua a monitorare altre piste per la difesa. Piace Sergi Dominguez, classe 2005 della Dinamo Zagabria, cresciuto nella cantera del Barcellona e valutato intorno ai 10 milioni. Restano sullo sfondo anche Diego Coppola del Brighton e Fabio Chiarodia del Borussia Mönchengladbach, due profili Under 23 italiani che non inciderebbero sull'indice federale. Dall'Argentina, infine, viene seguito Lautaro Rivero, 22enne del River Plate.