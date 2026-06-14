Lazio, parla Cruciani: "Protesta dei tifosi condivisibile. Ora Lotito..."
14.06.2026 17:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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In un lungo articolo su Il Foglio, Giuseppe Cruciani, giornalista e conduttore de La Zanzara su Radio 24, ha parlato della protesta dei tifosi della Lazio che ormai va avanti da mesi contro il presidente Lotito. Di seguito le sue parole in merito: “Ogni protesta è legittima, a patto che sia pacifica e questa mi sembra addirittura gandhiana: uno strumento che i tifosi hanno per contestare è lo sciopero del tifo e lo stanno mettendo in atto. E’ una manifestazione di disappunto condivisibile verso la gestione della società. Del resto, siamo tutti scontenti dei risultati degli ultimi due anni. Ho qualche dubbio però che la protesta ad libitum possa portare a qualche risultato. Potrebbe non servire a niente…".
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.