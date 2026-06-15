NEWS | Ponte Milvio come Las Vegas: arriva la Wedding Machine

15.06.2026 12:15 di  Jessica Reatini  Twitter:    vedi letture
NEWS | Ponte Milvio come Las Vegas: arriva la Wedding Machine

Roma come Las Vegas. Nella Capitale ci si potrà, infatti, sposare in tre minuti. A Ponte Milvio è arrivata una macchina che permette di siglare un matrimonio simbolico con tanto di anelli, certificato personalizzato ed esperienza immersiva. Grazie alla Wedding Machine in pochi minuti è possibile sposarsi in modo simbolico e vivere un momento unico e divertente... <<< WEDDING MACHINE >>>

Jessica Reatini
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Jessica Reatini
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