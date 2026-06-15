Rambaudi: “La Lazio è caduta nell’anonimato, non si può pensare sia normale”

15.06.2026 12:00 di  Michele Cerrotta  Twitter:    vedi letture
Rambaudi: “La Lazio è caduta nell’anonimato, non si può pensare sia normale”
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© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Consueto appuntamento ai microfoni di Radiosei per Roberto Rambaudi. Questo il pensiero dell’ex calciatore della Lazio: “Che si faccia un aumento di capitale. Prima di iniziare vanno sistemate le cose, va capita la gravità della situazione. C’è bisogno di rimettere le cose al loro posto e iniziare un percorso in maniera costruttiva. Tutto dipende da Lotito”.

La Lazio è caduta nell’anonimato e non deve passare il messaggio che sia normale. Serve mettere un punto e andare a capo, così non si va avanti. Bisogna consegnare all’ambiente entusiasmo ed appartenenza”.

Gila? Anche se dovesse rimanere, continueranno ad esserci critiche, polemiche e depressione. Non mi cambia molto se resta o meno. Chiaro che a livello tecnico lo spagnolo sposta, ma con questo clima non mi fa la differenza”.

Michele Cerrotta
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Michele Cerrotta
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.