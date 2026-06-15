Lazio, scelta fatta per lo staff medico: ecco i nomi dei nuovi innesti
15.06.2026 10:30 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
RASSEGNA STAMPA - Manca soltanto l’annuncio ufficiale, ma sembra ormai decisa la squadra che comporrà il nuovo staff medico della Lazio, chiamato a raccogliere un’eredità fatta di 53 infortuni nell’ultima stagione.
Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Messaggero, a prendere il posto di Italo Leo come medico sociale della Lazio sarà Emanuele Gregorace, “esperto nel campo della diagnostica per immagini e specializzato in ecografia muscolo-scheletrica”.
Il dottor Rodia rimarrà poi a disposizione della Lazio ma nelle vesti di consulente esterno: il consulente ortopedico del club sarà infatti il dottor Francesco Franceschi, primario presso l’Ospedale San Pietro.
autore
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.