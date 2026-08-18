Calciomercato Lazio | Romagnoli continua ad aspettare il Qatar: la situazione

Fonte: Francesco Montano - Lalaziosiamonoi.it

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Alessio Romagnoli resta in uscita dalla Lazio. Anche se, ufficialmente, nell'ultimo impegno biancoceleste il difensore non è stato convocato a causa di problemi fisici, la porta del mercato rimane inevitabilmente aperta sullo sfondo.

Il rapporto tra il club e il giocatore è ormai ai minimi storici e, come riporta il Corriere dello Sport, il classe 1995 starebbe aspettando ancora l'Al-Sadd, la destinazione più gradita anche dopo le problematiche riscontrate in quella che sembrava una trattativa in dirittura d'arrivo. I contatti con il club qatariota, tuttavia, sono ripartiti e Romagnoli spera nel buon esito di un'operazione che si è trasformata in una telenovela.

Sul calciatore rimane forte anche l'interesse dell'Atalanta, che in ogni caso, prima di procedere con l'eventuale affondo, ha necessità di completare alcune uscite.