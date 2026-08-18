Calciomercato Lazio | Pressing totale su Icardi: nuovi contatti tra le parti

Fonte: Francesco Montano - Lalaziosiamonoi.it

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La Lazio ha disperato bisogno di attingere al mercato per risollevare una situazione che, attualmente, la vede già fuori dalla Coppa Italia, dopo la clamorosa eliminazione avvenuta contro il Mantova. La ricerca dell'attaccante prosegue e tutte le forze sembrerebbero convergere verso Mauro Icardi.

Come riporta Il Corriere dello Sport, infatti, il club biancoceleste avrebbe intensificato i contatti con l'entourage e con il giocatore alla ricerca di una quadra economica che ancora non è stata trovata, anche se sembrerebbe esserci apertura da parte del centravanti argentino. Lotito non si sarebbe ancora spinto fino a 3 milioni più bonus, ma le questioni da chiarire sono molteplici: durata di contratto e commissioni su tutte.

Il rischio è che si vada per le lunghe, e che Icardi voglia aspettare gli ultimi giorni di mercato in attesa che spuntino occasioni improvvise più allettanti. La Lazio attende una risposta in questa settimana e sta lavorando per tentare di riportare nella Capitale un attaccante di livello che possa aiutare la squadra a risollevarsi dopo il primo, clamoroso, passo falso.