Rabbia Lotito, Fabiani striglia la Lazio. E Gattuso difende la squadra

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RASSEGNA STAMPA - Primo confronto a Formello. Immediato, dopo il terribile ko in Coppa Italia contro il Mantova. La Lazio si è rivista nel centro sportivo a seguito dell'umiliazione subita all'Olimpico. Come riportato da Il Messaggero, il direttore sportivo Fabiani ha riportato tutta la rabbia di Lotito alla squadra: il presidente si trova attualmente in vacanza a Cortina e non ha preso bene la sconfitta.

Per questo il diesse ha parlato a tutto lo spogliatoio, nella speranza di una reazione sin da subito a partire dalla prima giornata di campionato contro il Bologna. "La società è furiosa con i giocatori e ha chiesto l'immediato riscatto col Bologna", si legge sullo stesso quotidiano. Gattuso avrebbe poi difeso la squadra (e il suo lavoro) in separata sede con Fabiani.

A Formello la tensione è già altissima, il club ha paura che la sconfitta possa lasciare il segno "in un ambiente già dilaniato dalle polemiche e dal dissenso verso la società, e in un gruppo così fragile e precario". Per questo il discorso di Fabiani punta a far ripartire immediatamente la Lazio dopo il brutto risultato all'esordio.