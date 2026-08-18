Calciomercato Lazio | Il Padova si muove per Artistico: i dettagli

18.08.2026 10:05 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Calciomercato Lazio | Il Padova si muove per Artistico: i dettagli

CALCIOMERCATO LAZIO - Artistico in uscita. Si muove il Padova per il centravanti della Lazio, come riportato da Gianluca Di Marzio. Da tempo il club di Serie B è sulle tracce del classe 2002, che può lasciare nuovamente la Capitale in estate dopo aver svolto tutta la preparazione con i biancocelesti di Gattuso. E potrebbe ritornare proprio in serie cadetta dopo l'ultima esperienza allo Spezia, retrocesso poi in C. Si attendono sviluppi.

Andrea Castellano
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.