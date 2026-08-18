Calciomercato Lazio | L'Equipe: "Chieste informazioni per Gouiri"

CALCIOMERCATO LAZIO - Un altro nome si aggiunge alla lista degli attaccanti visionati dalla Lazio. La società biancoceleste si sta muovendo su richiesta di Gattuso, che oltre a un difensore vuole anche un centravanti. Per questo si stanno valutando diverse opzioni, una delle quali arriva direttamente dalla Francia.

È L'Equipe, infatti, a riferire che il club di Formello avrebbe chiesto informazioni per Amine Gouiri, centravanti del Marsiglia. L'algerino, classe 2000, nell'ultima stagione ha segnato 11 gol (più tre assist) in 27 partite, più uno al Mondiale. Su di lui è forte anche l'interesse di Everton, Atletico Madrid, Villarreal e Como.

La valutazione del calciatore è di 25 milioni di euro, totalmente fuori misura per la Lazio. È praticamente impossibile pensare che i biancocelesti possano permettersi un acquisto del genere in questo momento di grande difficoltà economica. Per l'attacco restano in corsa Icardi e Pinamonti, con Lucca del Napoli sullo sfondo.