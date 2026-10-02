Lazio, priorità al rinnovo di Floriani: gli scenari per gli atri terzini

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RASSEGNA STAMPA - La stagione 2026/2027 è iniziata da appena cinque giornate ma in casa Lazio si guarda già al futuro soprattutto perché entro giugno bisognerà risolvere alcune questioni che riguardano i terzini.

Come riporta l’edizione odierna de il Corriere dello Sport Gattuso ha cambiato le gerarchie e con esse sono cambiate anche le priorità: la prima è infatti quella di rinnovare il contratto di Floriani che scadrà nel 2028, tra le parti ci sono stati dei contatti e nei prossimi mesi, appena le norme lo consentiranno, si potrà proseguire la trattativa. Due sono invece i giocatori che andranno a scadenza a giugno 2027: Lazzari da un lato e Pellegrini dall’altro con, quest’ultimo che al momento ha un’opzione per il 2028 che la Lazio non intende utilizzare. Tavares è blindato fino al 2029, come Pedraza, mentre Marusic ha il contratto in scadenza nel 2028 con opzione per un altro anno.

Molto dipenderà anche dai paletti di mercato: con il saldo zero si può vendere e comprare, con il blocco totale solo vendere senza rimpiazzare e in questo quadro rientrano anche i rinnovi. Possono essere ritoccati i contrari con scadenza fissata nell’anno successivo rispetto al provvedimento, oggi, per esempio, possono essere rinnovati i contratti che si esauriscono nel 2027, da gennaio quelli che scadono nel 2028.

In scadenza a giugno 2027 anche Cancellieri, ma potrebbe rimanere se confermasse la buona partenza di questa stagione, e a rischio c’è anche Cataldi ai box ormai da sei mesi.

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