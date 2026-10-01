Lazio, caccia allo svincolato: spunta il nome di un ex Everton

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il rischio tangibile di un blocco del mercato in inverno costringe la Lazio a studiare con attenzione l’elenco degli svincolati. Non è un caso che il club biancoceleste abbia tenuto liberi posti in lista: due posti disponibili, Pellegrini al momento ancora escluso per scelta del club e la possibilità di acquistare un altro calciatore dall’elenco degli svincolati.

Entro il 30 novembre la Lazio dovrà consegnare tutti i documenti relativi allo stato economico al 30 settembre, poi la Commissione dovrà emettere il verdetto sul possibile blocco del mercato nella sessione invernale. Prima del verdetto il club biancoceleste potrà acquistare un calciatore dall’elenco degli svincolati: il nome e, soprattutto, il profilo dipenderanno dalle esigenze della squadra. Infortuni e possibili cessioni all’orizzonte potrebbero influenzare le scelte e per questo a Formello si continuano a studiare diversi giocatori in ogni zona del campo.

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, tra i calciatori osservati in casa Lazio c’è anche Abdoulaye Doucouré. Il classe 1993, nato in Francia ma di passaporto maliano, è un centrocampista con ampia esperienza in Premier League, dove ha collezionato quasi 300 presenze giocando con la maglia di Watford ed Everton. Prima dell’esperienza inglese è cresciuto nel Rennes e ha giocato poi sei mesi in Liga con il Granada. Dopo la fine del percorso in Premier League Doucouré si è trasferito in Arabia Saudita dove nella stagione 2025/26 ha giocato con la maglia del NEOM, quindi l’ultima estate vissuta in cerca di sistemazione. A Formello si studia anche il suo profilo: una delle tante possibili carte da pescare nel mercato degli svincolati.