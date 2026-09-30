Italia, Paganin punta su Mancini: "Credo sia la persona giusta"

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L'ex calciatore Antonio Paganin è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare della nuova Italia di Roberto Mancini. Di seguito le sue parole:

"Mancini adatto per farci ripartire? Credo sia la persona giusta. Abbiamo viste due facce, quella col Belgio e quella con la Turchia, dove l'hanno resa semplice ed era da un po' che non mi faceva divertire così. Turchia che aveva fatto faticare la Francia nella prima partita. Chi avrebbe mai pensato di poter convocare Sebastiano Esposito o Kayode? Si è preso il rischio di Romano, che ha giustamente difeso. Ho l'impressione che abbia le idee precise di quello che voglia fare. Sta usando la Nations per scremare il gruppo e capire la situazione".