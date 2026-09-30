Italia, Scalvini: "Giocare con la linea a quattro di Sarri mi aiuta. A Bergamo..."

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Giorgio Scalvini è intervenuto in conferenza stampa a Coverciano dal ritiro della Nazionale, in vista della partita contro la Francia in programma venerdì a Parigi. Il difensore dell'Atalanta ha espresso alcune parole anche sull'ex allenatore della Lazio, Maurizio Sarri, soffermandosi su quanto stia imparando sotto la guida del tecnico toscano, soprattutto giocando con la sua linea difensiva a quattro. Di seguito le sue dichiarazioni: "Giocare con la linea a quattro con Sarri mi aiuta, più imparo e meglio è. Con il tecnico mi trovo molto bene, mi piace molto la trasparenza con cui mi dice le cose, ovviamente al di là del suo bagaglio calcistico. Mi sto trovando molto bene con lui all'Atalanta e sono contento di averlo riscontrato".