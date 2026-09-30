Lazio, le gerarchie tra i pali non cambiano. E Motta sogna l’esordio stagionale

RASSEGNA STAMPA - Nessun dubbio in casa Lazio, dal primo giorno di ritiro e forse ancor prima di conoscere la squadra, Gattuso ha sempre avuto le idee chiare sul titolare tra i pali della porta biancoceleste. Il tecnico ha scelto di puntare su Christos Mandas, rinunciando prima a Kepa e poi a Di Gregorio per promuovere il greco a titolare indiscusso.

Con Mandas in nazionale, però, con l’Arezzo tra i pali è andato Edoardo Motta, che è ripartito da dove si era fermato al termine della scorsa stagione: da parate importanti che hanno testimoniato tutto il valore dell’ex portiere della Reggiana. Che, ora, sogna l’esordio stagionale in gara ufficiale con la maglia della Lazio in un’annata complicata dall’assenza di altre competizioni, Supercoppa esclusa.

Le idee di Gattuso rimangono immutate, Mandas non si discute e rimarrà titolare. Ma, riporta l’edizione odierna del Messaggero, il tecnico conosce benissimo il valore anche di Motta e sa di poter puntare su un’alternativa di livello in un ruolo delicato. Per questo prima o poi l’esordio stagionale arriverà, magari ance per strizzare l’occhio alla speranza del club di una vetrina che possa far arrivare a gennaio offerte importanti per l’ex Reggiana, pagato appena un milione lo scorso gennaio dalla Lazio.