Lazio al lavoro per il rinnovo di Floriani Mussolini: ecco il primo incontro

RASSEGNA STAMPA - Un futuro da conquistarsi a forza di sgroppate sulla fascia destra, magari limando qualche incertezza difensiva come quella di Venezia. Ha la strada libera davanti a sé Romano Floriani Mussolini, che dopo tre stagioni in prestito dalla C alla A si è guadagnato finalmente la sua chance con la Lazio.

Complice anche l’infortunio subito da Marusic, il prodotto del vivaio biancoceleste si è preso subito una chance da titolare e l’ha sfruttata bene. Come riporta l’edizione odierna del Messaggero, infatti, la Lazio ha deciso di dirottare una parte dei risparmi derivati dall’addio di Patric al rinnovo di Floriani Mussolini.

Il contratto del terzino è in scadenza nel 2028 e, considerando esclusivamente i giocatori con ambizioni di titolarità della Lazio, è quello meno elevato della rosa. Il rinnovo però è una priorità per il club biancoceleste, che nella giornata di martedì ha dato il via alla trattativa per il rinnovo di Floriani Mussolini con un incontro che ha aperto la strada verso il prolungamento con aumento di stipendio.